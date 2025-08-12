Более 100 иностранцев наказали из-за ферулы в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области полицейские обнаружили более 100 иностранных граждан, которые нарушили закон, добывая лекарственную траву - ферулу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции в Арысском, Отырарском и Сарыагашском районах Туркестанской области с начала года выявили 116 иностранцев, незаконно добывавших лекарственную траву - ферулу.

Иностранцы были привлечены к ответственности и выдворены за пределы страны. Также за незаконное использование иностранной рабочей силы наказали 5 граждан.

В Арысском районе полицейские с начала года выявили 68 иностранцев, занимавшихся выкапыванием ферулы в сельских округах Кожатогай и Монтайтас. В результате по решению суда 54 иностранца выдворили за пределы страны, а 14 нарушителей привлекли к ответственности.

Кроме того, в августе стражи порядка в ходе рейда задержали еще 14 иностранцев, незаконно собиравших ферулу в Арысском районе. Собранные материалы были направлены в районный суд, а правонарушители привлечены к ответственности.

"Работа, направленная на профилактику правонарушений и защиту окружающей среды, будет продолжена и в дальнейшем", - отметили в МВД.

Ранее в МВД заявили о раскрытой схеме фиктивной регистрации иностранцев. Задержана 35-летняя жительница столицы, подозреваемая в организации незаконной миграции. По версии полиции, такая услуга стоила в среднем около 100 тыс. тенге.

Весной за три дня полицейские установили почти 10 тыс. нарушителей миграционного законодательства. Из страны выдворили более 1200 иностранцев, всем им закрыли въезд в Казахстан на пять лет.

А в Актюбинской области 29 иностранцев обнаружили среди груза в машине, следовавшей транзитом в Россию, в пункте пропуска "Жайсан".

