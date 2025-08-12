"Проявлял непристойную грубость": школьник подвергся травле в Таразе

В Таразе женщину наказали за поведение ее сына-школьника, проявившего грубость и избившего сверстника. Матери назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о травле (буллинге) несовершеннолетнего (ч.3 ст.127-2 КоАП) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

"В мае 2025 года ученик общеобразовательной школы в Таразе проявлял непристойную грубость и избил своего сверстника, то есть совершил травлю (буллинг) в отношении несовершеннолетнего", - установил суд.

В суде мать нападавшего подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе. Женщина пояснила, что сожалеет о действиях своего сына и не допустит повторения подобного инцидента в будущем.

Вина подтвердилась протоколом, рапортом дежурного-инспектора полиции, письменными объяснительными сторон, видеофиксацией с места происшествия и другими материалами дела.

Суд, учитывая характер правонарушения, личность и материальное положение виновного, признание вины, совершение данного правонарушения впервые и прощение потерпевшего, сократил размер штрафа на 30%.

Постановлением суда мать мальчика признали виновной. На нее наложен административный штраф в размере 27 тысяч тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.127-2 КоАП РК травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (39 320 тенге).

В начале лета в Жамбылской области рассмотрели дело по факту буллинга в одной из школ, где над мальчиком издевался старшеклассник. Девятиклассник признал свою вину.

А в Уральске девочку избили на улице. Сообщалось, что она попала в неприятную ситуацию, связанную с буллингом, подростки применяли к ней физическое насилие.

