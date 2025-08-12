Крупное ТОО оштрафовали на 11,4 млрд тенге за захоронение шлака в районе Малой Алматинки

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Крупное ТОО оштрафовали на 11,4 млрд тенге за захоронение шлака в районе Малой Алматинки

      Опубликовано:

      Берег реки
      Река. Иллюстративное фото: Polecam, PolglishPL! / Getty Images

      Крупное ТОО в Алматы было оштрафовано на 11,4 млрд тенге за захоронение металлургического шлака в районе реки Малая Алматинка, передает NUR.KZ.

      Заместитель руководителя департамента экологии Алматы Динмухамед Лесбеков на брифинге РСК рассказал, что за первые 6 месяцев государственными экологическими инспекторами проведено 49 проверок, в том числе 16 внеплановых.

      По его словам, всего б составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, наложено 23 штрафа. Подробно Лесбеков остановился на деле в отношении одного из крупных заводов.

      "Также хотел бы проинформировать о резонансном деле, касающееся завода "Казферросталь". Департаментом была проведена проверка, в ходе которой установлено, что завод незаконно захоронил шлак от плавки в особо крупном размере, а также осуществил складирование металлолома в особо крупном объеме на земельном участке государственного фонда, расположенных в водоохранной полосе реки Малая Алматинка", - сообщил он.

      По его словам, ТОО было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 11, 4 млрд тенге.

      Кроме того, спикер рассказал, что лаборатория отдела аналитического контроля не зафиксировала случаев превышения загрязнения атмосферного воздуха или водных объектов в черте Алматы.

      "Проводится регулярный мониторинг промышленных выбросов, стоков, качества почвы и проверка автотранспорта. Выявлено снижение количества нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, особенно по дизельному транспорту", - заявил он.

      Накануне мы писали, что в Алматы могут ввести новые экологические требования для транспорта, организаций и даже праздничных мероприятий.

      А недавно в Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет. Позже стали известны результаты обследования. О них сообщили в Управлении экологии и окружающей среды.

      До этого премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал главных загрязнителей воздуха. А в начале года в Алматы рассказали, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе. Так, на ТЭЦ-2 установили инновационную систему, которая поможет контролировать выбросы.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.