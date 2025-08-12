Крупное ТОО оштрафовали на 11,4 млрд тенге за захоронение шлака в районе Малой Алматинки

Крупное ТОО в Алматы было оштрафовано на 11,4 млрд тенге за захоронение металлургического шлака в районе реки Малая Алматинка, передает NUR.KZ.

Заместитель руководителя департамента экологии Алматы Динмухамед Лесбеков на брифинге РСК рассказал, что за первые 6 месяцев государственными экологическими инспекторами проведено 49 проверок, в том числе 16 внеплановых.

По его словам, всего б составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, наложено 23 штрафа. Подробно Лесбеков остановился на деле в отношении одного из крупных заводов.

"Также хотел бы проинформировать о резонансном деле, касающееся завода "Казферросталь". Департаментом была проведена проверка, в ходе которой установлено, что завод незаконно захоронил шлак от плавки в особо крупном размере, а также осуществил складирование металлолома в особо крупном объеме на земельном участке государственного фонда, расположенных в водоохранной полосе реки Малая Алматинка", - сообщил он.

По его словам, ТОО было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 11, 4 млрд тенге.

Кроме того, спикер рассказал, что лаборатория отдела аналитического контроля не зафиксировала случаев превышения загрязнения атмосферного воздуха или водных объектов в черте Алматы.

"Проводится регулярный мониторинг промышленных выбросов, стоков, качества почвы и проверка автотранспорта. Выявлено снижение количества нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, особенно по дизельному транспорту", - заявил он.

Накануне мы писали, что в Алматы могут ввести новые экологические требования для транспорта, организаций и даже праздничных мероприятий.

А недавно в Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет. Позже стали известны результаты обследования. О них сообщили в Управлении экологии и окружающей среды.

До этого премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал главных загрязнителей воздуха. А в начале года в Алматы рассказали, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе. Так, на ТЭЦ-2 установили инновационную систему, которая поможет контролировать выбросы.

