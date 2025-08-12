Объявленную в розыск мать 4 детей нашли в Павлодаре

Мать, задолжавшую своим 4 детям более 1 млн тенге и объявленную в розыск, нашли павлодарские полицейские. Женщине грозит наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, розыск должников и неплательщиков алиментов является одним из важных направлений работы миграционной службы.

Сотрудники миграционной службы ДП Павлодарской области на постоянной основе проводят работу по установлению местонахождения разыскиваемых лиц за неуплату алиментов, а также должников и лиц, утративших связь с родственниками.

"К примеру, не только мужчины уклоняются от уплаты алиментов - есть и нерадивые матери, которых не интересует судьба своих детей. Так, полицейскими установлено местонахождение находившейся в розыске жительницы Павлодара, которая с уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих четверых несовершеннолетних детей", - рассказали в МВД.

В ведомстве сообщили, что за три месяца у нее образовалась задолженность в размере свыше одного миллиона тенге.

Всего с начала года на территории региона объявили в розыск 179 должников, из которых 92 установлены сотрудниками полиции и переданы частным судебным исполнителям для дальнейшего исполнения решения суда.

"За неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение более трех месяцев предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили полицейские.

Ранее стало известно, что неплательщики алиментов в Алматы задолжали своим детям более 1,5 млрд тенге. У некоторых из мужчин из-за этого забрали автомобили. За допущенные нарушения наиболее злостных уклонистов привлекли к ответственности, в том числе уголовной.

В Жамбылской области мать 5 детей не выплачивала алименты 7 лет и накопила долг в 1,4 млн тенге. Ей пришлось передать дом в счет погашения долга.

А жители Актау, которые уклонялись от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних, лишились 33 млн тенге и даже квартиры. В отношении 5 должников суд вынес обвинительные приговоры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.