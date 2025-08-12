"Хвастался отбытым сроком": нападение сняли на видео в больнице Шымкента

В больнице Шымкента сняли на видео, как один мужчина в ходе конфликта избил другого, а потом напал на прибывшего сотрудника полиции. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Видео из приемного покоя больницы опубликовал Telegram-канал Egov.Press.

"В больницу Шымкента неожиданно проник неизвестный, который, хвастаясь отбытым сроком, избил человека, напал на сотрудника полиции и разжег межнациональную рознь", - говорится в посте.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Шымкента, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции.

В июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали.

В августе в Сети появилась информация об очередном избиении медработника в приемном покое Костанайской областной больницы. Инцидент подтвердили в ДП региона. Пострадала студентка медицинского университета, проходившая практику в больнице во время летних каникул.

