Одного доставили спецслужбы, другой - сидит в колонии: КНБ рассказал о приговорах казахстанцам
Опубликовано:
В июле 2025 года по материалам КНБ за террористические преступления осуждено 7 граждан Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, судом Туркестана за участие в деятельности террористической организации за рубежом к 8 годам лишения свободы приговорен местный житель. Ранее он был задержан на территории иностранного государства и во взаимодействии с одной из партнерских спецслужб под конвоем депортирован в Казахстан.
Также за попытку убийства и пропаганду терроризма дополнительно к 9 годам лишения свободы приговорен приверженец радикальной идеологии, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Алматинской области.
"Судами Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астаны за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы приговорены 5 граждан страны.
Работа по противодействию терроризму и религиозному экстремизму продолжается", - отметили в КНБ.
Напомним, ранее в КНБ рассказали о противодействии терроризму, а также об уголовных делах в отношении казахстанцев. Например, судом Шымкента в мае 2025 года был признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7 годам лишения свободы один из жителей мегаполиса. В рамках уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.
Также в июне по материалам КНБ за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к 7 и 6 годам лишения свободы, соответственно, приговорены двое граждан республики.
В Кызылорде 39-летнюю женщину осудили за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма с помощью интернета. Она была приговорена к 7 годам лишения свободы.
