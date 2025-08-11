"Лежал со спущенными трусами": житель Балхаша утверждал, что защищал дочь, но оказался под арестом
В Балхаше обвиняемого в избиении 8-летнего мальчика мужчину арестовали на 2 месяца с санкции суда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в городе Балхаше полицией проводится досудебное расследование.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Судом санкционирован арест на 2 месяца.
Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции.
"По заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Балхаше набирает обороты дело о жестоком избиении 8-летнего мальчика. Об издевательствах над сыном сообщила его мама. По ее словам, ребенку ломали пальцы и наносили на тело ожоги. В преступлении женщина обвинила родственника.
С обращением выступила и супруга обвиняемого. По ее словам, муж случайно увидел, как мальчик приставал к их 4-летней дочери, после чего и ударил его.
"На полу лежала моя дочь без трусов и с раздвинутыми ногами, а он лежал на ней со спущенными трусами и шортами. От испуга он оттолкнул мальчика, а сам начал проверять дочь", - заявила женщина.
