"Лежал со спущенными трусами": житель Балхаша утверждал, что защищал дочь, но оказался под арестом

В Балхаше обвиняемого в избиении 8-летнего мальчика мужчину арестовали на 2 месяца с санкции суда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в городе Балхаше полицией проводится досудебное расследование.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Судом санкционирован арест на 2 месяца.

Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции.

"По заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Балхаше набирает обороты дело о жестоком избиении 8-летнего мальчика. Об издевательствах над сыном сообщила его мама. По ее словам, ребенку ломали пальцы и наносили на тело ожоги. В преступлении женщина обвинила родственника.

С обращением выступила и супруга обвиняемого. По ее словам, муж случайно увидел, как мальчик приставал к их 4-летней дочери, после чего и ударил его.

"На полу лежала моя дочь без трусов и с раздвинутыми ногами, а он лежал на ней со спущенными трусами и шортами. От испуга он оттолкнул мальчика, а сам начал проверять дочь", - заявила женщина.

