АФМ и КНБ выявили факт незаконной продажи электроэнергии на 9 млрд тенге

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ выявлен факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, согласно действующему законодательству реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа.

"Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

Общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, на преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Казахстане есть официальные майнеры, которые добывают криптовалюту. Всего в стране зарегистрировано 75 лиц. За три года они заплатили налогов на 17,7 млрд тенге.

А в Жамбылской области ТОО лишили лицензии по цифровому майнингу. Также с компании в доход государства взыскали лицензионный сбор в размере 2 000 МРП (7 864 000 тенге) и государственную пошлину в размере 237 тыс. тенге.

Эксперт рассказывал, сколько денег потребуется для создания майнинговой фермы в Казахстане. По его словам, майнинговые фермы становятся популярными из-за лояльного законодательства, доступа к возобновляемым источникам энергии и низкой стоимости оборудования.

