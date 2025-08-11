АФМ и КНБ выявили факт незаконной продажи электроэнергии на 9 млрд тенге
Опубликовано:
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ выявлен факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, согласно действующему законодательству реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа.
"Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.
Общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.
По данным АФМ, на преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане есть официальные майнеры, которые добывают криптовалюту. Всего в стране зарегистрировано 75 лиц. За три года они заплатили налогов на 17,7 млрд тенге.
А в Жамбылской области ТОО лишили лицензии по цифровому майнингу. Также с компании в доход государства взыскали лицензионный сбор в размере 2 000 МРП (7 864 000 тенге) и государственную пошлину в размере 237 тыс. тенге.
Эксперт рассказывал, сколько денег потребуется для создания майнинговой фермы в Казахстане. По его словам, майнинговые фермы становятся популярными из-за лояльного законодательства, доступа к возобновляемым источникам энергии и низкой стоимости оборудования.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2273973-afm-i-knb-vyyavili-fakt-nezakonnoy-prodazhi-elektroenergii-na-9-mlrd-tenge/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах