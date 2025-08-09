Купленный за 30 млн тенге автомобиль перехватил неизвестный по дороге из автосалона в Таразе

В Таразе неизвестный попытался завладеть автомобилем стоимостью около 30 млн тенге, только что купленным другим человеком. Полицейские оперативно пресекли мошенничество, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, в одном из автосалонов Алматы житель Павлодара купил автомобиль марки LI-9. Чтобы доставить автомобиль до дома, мужчина заказал эвакуатор. Однако в процессе доставки машиной попытался завладеть посторонний человек.

"Когда эвакуатор выехал из автосалона, водителю позвонил незнакомец, представился Николаем и заявил, что является владельцем автомобиля и частично оплатил перевозку. Он сообщил об изменении маршрута и попросил оставить машину на одной из городских стоянок. Водитель, не заподозрив обмана, выполнил просьбу", - рассказали в ведомстве.

По версии полиции, когда автомобиль привезли к месту назначения в Таразе, подозреваемый вызвал второй эвакуатор и вывез его за пределы города.

А настоящий владелец машины заметил по GPS, что автомобиль движется не по запланированному маршруту и обратился в полицию. Сотрудники центрального оперативного управления и батальона патрульной полиции УП Тараза обнаружили автомобиль и вернули его владельцу в кратчайшие сроки.

"В момент задержания подозреваемый направлялся в автосервис и планировал сдать машину в СТО, чтобы скрыть следы и подготовить транспорт к дальнейшему сбыту", - добавили в полиции.

