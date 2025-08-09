jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Спецназ провел задержание в Актау (видео)

      Опубликовано:

      Спецназ с задержанный
      Задержание. Скриншот из видео: ДП Мангистауской области

      В Актау задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      В Instagram-аккаунте Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что задержание прошло 31 июля. Однако видео, как это происходило, опубликовали только недавно. Отмечается, что операцию провели сотрудниками управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции совместно с бойцами спецподразделения "Беркут".

      "В 6 микрорайоне города Актау задержан местный житель 1970 года рождения, у которого в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты наркотические средства, а также при медицинском освидетельствование установлен факт употребления наркотиков", - пояснили в полиции.

      В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.296 УК РК (незаконный оборот наркотиков) и составлен административный протокол по ст.440-1 КоАП РК (не медицинское употребление наркотиков).

      Иная информация не подлежит разглашению.

      Напомним, ранее в Талдыкоргане задержали 23-летнего местного жителя, обыскав его карманы. Также обыск провели по месту жительства молодого человека, нашедшего работу в соцсети.

      Ранее в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон. В ходе освидетельствования установили факт употребления задержанным наркотических средств.

      Также жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Мужчину остановили сотрудники полиции на автодороге Аса - Тараз, когда он возвращался домой за рулем Volkswagen Passat.

