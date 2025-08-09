Родные обвиняемого в покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова выступили с заявлением

Семья Ернара Жиембая, которого обвиняют в покушении на чиновника, опубликовала в соцсетях обращение с целью "развеять некоторые недостоверные публикации", передает NUR.KZ.

В Instagram появилось заявление отца подсудимого Жиембая Пралиева. По его словам, в некоторых публикациях в Сети говорится о 5 огнестрельных ранениях, хотя согласно протоколу осмотра предметов и постановлению следователя на теле потерпевшего найдено всего 3 осколка дроби.

"К тому же информация о 60 осколках дроби не стыкуется с первым видеопоказанием потерпевшего, где он находился без верхней одежды на больничной койке без видимых повреждений выше бедер. В дальнейшем мы не смогли получить независимое заключение, так как потерпевший покинул страну", - сообщил отец обвиняемого.

Жиембай Пралиев пояснил, что не пытается оправдать действия своего сына и понимает, что за совершенные деяния должно следовать наказание. Но надеется, что оно будет соразмерным и справедливым.

"Главная цель данной публикации - предотвратить манипуляции с подачей информации, которые мы наблюдаем на протяжении всего времени и ничего не можем противопоставить без связей и огромной аудитории", - сказал он.

Напомним, 6 августа началось главное судебное разбирательство по делу о покушении на замакима Шымкента. Самого Руслана Берденова на нем не было из-за состояния здоровья.

На судебном заседании подсудимый Ернар Жиембай заявил, что причиной стала ревность. По словам Ернара Жиембая, его супруга часто ставила ему в пример Руслана Берденова, называя его "мускулистым, энергичным и перспективным".

Также подсудимый заявлял, что замакима якобы говорил, что его жена красивая и несколько раз ставил ей лайки под фото в Instagram.

Позже заместитель акима Шымкента Руслан Берденов впервые после покушения высказал свою точку зрения и опроверг показания, которые сегодня дал подсудимый Ернар Жиембай.

Покушение на замакима Шымкента

21 апреля возле акимата города неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.