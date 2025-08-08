Сдающих в аренду жилье астанчан привлекают к ответственности: в полиции назвали причины

В Астане за три дня выявили 276 нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлекли тех, кто предоставлял работу и жилье незаконно находящими в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД, операция "Мигрант" прошла в столице с 5 по 7 августа. Из 276 нарушений 229 связаны с тем, что иностранцы не соблюдают сроки и правила пребывания в стране.

"Кроме того, привлекли к ответственности 35 человек: как физических, так и юридических лиц. Их наказали за то, что они предоставляли жилье иностранцам, которые находятся в стране незаконно, а также за то, что не сообщили вовремя в уполномоченные органы о прибывших иностранцах", - сообщили в полиции.

Также 12 работодателей привлекли к ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы без соблюдения необходимых процедур и разрешений.

"Суд постановил выдворить 40 иностранцев из Казахстана, семерых из них - принудительно", - добавили в МВД.

В полиции напомнили, что все, кто находится в Казахстане, должны соблюдать миграционные правила. Те, кто предоставляет жилье или работу иностранцам, также обязаны соблюдать законы.

Напомним, недавно в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан.

Ранее в МВД заявили о раскрытии схемы фиктивной регистрации иностранцев. Задержана 35-летняя жительница столицы. По версии полиции, за свою услугу она просила в среднем 100 тыс. тенге.

А сотрудников вуза в Астане заподозрили в преступной схеме легализации иностранцев. По данным МВД, для реализации схемы они заключили формальный договор о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса.

