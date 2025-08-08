Казахстанцы вложили миллиард: на эти деньги куплены квартиры в строящемся ЖК

Департаментом АФМ по Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды "Аяла Голд", которая привлекла более 400 вкладчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50-60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.

"На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников", - отметили в АФМ.

В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 400 вкладчиков, которые вложили более 1 млрд тенге.

"На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве "дропперов" - через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемую в организации финансовой пирамиды поместили под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим финансовую пирамиду. Больше 58 млн тенге вложили казахстанцы в якобы развитие рекламных приложений.

В Карагандинской области дело о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group" передали в суд. Под видом зарубежной инвестиционной компании казахстанцам предлагали вложения в якобы высокодоходные проекты, среди них - выращивание и реализация медицинского каннабиса.

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. По данным АФМ, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30%.

