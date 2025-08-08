Павлодарец посреди ночи стучал в дверь девушки, чтобы познакомиться

В Павлодаре молодой человек ночью громко стучал в дверь девушки, с которой хотел познакомиться. Соседи вызвали полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, павлодарцы часто жалуются в полицию на скандалы нетрезвых соседей и громкую музыку по ночам. Так, от горожан поступил вызов о том, что шумят соседи.

"Прибывшие полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, один из них находился в нетрезвом состоянии. В другом случае жильцов дома разбудил громкий стук и возгласы парня, который пытался достучаться в дверь девушки, чтобы познакомиться", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение тишины. Также с ними провели профилактическую беседу.

В текущем году за нарушение тишины в Павлодаре привлекли к административной ответственности 2874 гражданина.

Стражи порядка напомнили, что в соответствии с законодательством наказывается нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

