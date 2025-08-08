Акмолинка захотела отдохнуть на озере Балхаш, но потеряла деньги

Жительница Степногорска потеряла деньги, которые перечислила за отдых на озере Балхаш. Объявление о бронировании домика она нашла в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские предупреждают казахстанцев о рисках интернет-мошенничества, особенно при бронировании отдыха через социальные сети.

6 августа в полицию Степногорска обратилась 45-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

"Женщина рассказала, что через Instagram-страницу, предлагавшую отдых на озере Балхаш, вступила в переписку с якобы администратором базы. За бронирование домика на шесть суток она перевела 82 тысячи тенге в три приема. После оплаты связь с "представителем" оборвалась", - рассказали в МВД.

По факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастное лицо.

Ранее стало известно, что жительница Кокшетау увидела в Instagram объявление о сдаче дома для отдыха и заплатила более 500 тыс. тенге, но стала жертвой мошенничества.

Жителю Акмолинской области вернули деньги за несуществующую путевку, за которую он заплатил 1,4 млн тенге. Билетов мужчина ждал несколько месяцев.

А в Актобе задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в публикации объявлений о сдаче несуществующей квартиры через Telegram. По данным полиции, обманутыми оказались как минимум пять человек.

