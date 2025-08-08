Павлодарец дважды позвонил в полицию и заявил, что его хотят подставить

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Павлодарец дважды позвонил в полицию и заявил, что его хотят подставить

      Опубликовано:

      Полиция
      Полиция. Иллюстративное фото: ДП Павлодарской области

      Жителя Павлодара госпитализировали после того, как он дважды совершал ложные вызовы полиции, рассказывая о тяжких преступлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночное время, дважды, с промежутком в два часа на пульт оператора 102 поступали тревожные звонки.

      "Неизвестный мужчина сообщал об особо тяжких преступлениях с жертвами в домах по улицам Гагарина и Камзина. При этом утверждал, что стал свидетелем преступления и якобы его хотят подставить", - рассказали в ДП Павлодарской области.

      Незамедлительно к указанным адресам выезжала следственно-оперативная группа, однако ни мужчины, ни следов преступления она не обнаружила. В ходе осмотра территорий и проведенных мероприятий информация о преступлении не подтвердилась.

      Оперативники установили и доставили в отдел полиции мужчину, который в обоих случаях совершал звонки.

      "Однако состояние и поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников полиции. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование. По заключению врачей он был госпитализирован в соответствующее учреждение", - отметили в ведомстве.

      Кроме этого, за заведомо ложный вызов специальных служб в отношении мужчины составили административный протокол.

      В текущем году в Павлодарской области поступило 146 ложных сообщений в полицию, нарушители привлечены к ответственности.

      "Ложные сообщения о преступлениях и происшествиях отвлекают силы и ресурсы экстренных служб, которые в это время могли бы спасти чью-то жизнь. За подобные действия предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях - и уголовная", - напомнили в ДП региона.

      Отметим, что по ч.1 ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге). 

      Ранее стало известно, что в Актау 29-летний мужчина позвонил на станцию скорой помощи и заявил, что наглотался таблеток. Это оказалось шуткой. Ему назначили крупный штраф.

      Алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.