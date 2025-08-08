Павлодарец дважды позвонил в полицию и заявил, что его хотят подставить

Жителя Павлодара госпитализировали после того, как он дважды совершал ложные вызовы полиции, рассказывая о тяжких преступлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночное время, дважды, с промежутком в два часа на пульт оператора 102 поступали тревожные звонки.

"Неизвестный мужчина сообщал об особо тяжких преступлениях с жертвами в домах по улицам Гагарина и Камзина. При этом утверждал, что стал свидетелем преступления и якобы его хотят подставить", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Незамедлительно к указанным адресам выезжала следственно-оперативная группа, однако ни мужчины, ни следов преступления она не обнаружила. В ходе осмотра территорий и проведенных мероприятий информация о преступлении не подтвердилась.

Оперативники установили и доставили в отдел полиции мужчину, который в обоих случаях совершал звонки.

"Однако состояние и поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников полиции. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование. По заключению врачей он был госпитализирован в соответствующее учреждение", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, за заведомо ложный вызов специальных служб в отношении мужчины составили административный протокол.

В текущем году в Павлодарской области поступило 146 ложных сообщений в полицию, нарушители привлечены к ответственности.

"Ложные сообщения о преступлениях и происшествиях отвлекают силы и ресурсы экстренных служб, которые в это время могли бы спасти чью-то жизнь. За подобные действия предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях - и уголовная", - напомнили в ДП региона.

Отметим, что по ч.1 ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Ранее стало известно, что в Актау 29-летний мужчина позвонил на станцию скорой помощи и заявил, что наглотался таблеток. Это оказалось шуткой. Ему назначили крупный штраф.

Алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года.

