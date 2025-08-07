Ущерб 50 млн тенге: аферу с премиальными авто раскрыли в Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении крупного мошенничества с премиальными авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД,

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудниками департамента полиции Актюбинской области раскрыто мошенничество, совершенное в отношении жителя Актобе.

По версии следствия, неизвестные лица, действуя под видом оказания логистических услуг по перевозке автомобилей из Костаная в Актобе, незаконно завладели тремя новыми дорогостоящими автомобилями премиального класса. Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 миллионов тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых - все жители Актюбинской области. Двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства. Похищенные автомобили возвращены законному владельцу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее также крупную схему мошенничества раскрыли в области Жетісу: сообщалось, что двух жителей села Атамекен Панфиловского района подозревают в хищении 13 автомобилей на 314 млн тенге. Дело передано в суд.

Также жителя Астаны признали виновным в совершении угона 4 автомобилей и краже автомагнитолы, его лишили свободы на два года.

В Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы, а в Алматы бывшего владельца внедорожника Lexus подозревают в его угоне спустя три года после продажи. Проводится расследование.

