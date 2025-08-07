О задержании серийного автомобильного вора заявили в полиции Алматы

В Алматы полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей. Отмечается, что некоторые граждане даже не заявляли в полицию о случившемся, передает Astana.tv.

Как сообщает издание, ранее подозреваемый уже был судим. По данным следствия, мужчина намеренно действовал в темное время суток - разбивая окна машин, он похищал видеорегистраторы, мобильные гаджеты, забытые в машине, и другое имущество. Некоторые жители даже не сообщали об инцидентах.

"В настоящее время установлена его причастность как минимум к 8 аналогичным эпизодам на территории Алмалинского района. Проводится работа по проверке его причастности к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется по статье "Кража чужого имущества". Подозреваемый взят под стражу", - сообщила журналистам официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, до этого в июле сумку с 3 млн тенге украли из машины экспедитора в Астане. В полиции сообщили, что личность подозреваемого была установлена. Им оказался 38-летний мужчина. Его действия попали в объективы камер видеонаблюдения.

Напомним, также ранее 48-летнего ранее судимого мужчину задержали в Алматы по подозрению в автомобильной краже с поличным - предполагается, что он совершил серию краж.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

