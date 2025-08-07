jitsu gif
      Криминальное оборудование изъяли у алматинца: его подозревают в интернет-мошенничестве

      Опубликовано:

      Изъятое оборудование
      Изъятое оборудование. Кадр из видео: polisia.kz

      В Алматы задержали молодого человека и изъяли SIM-box, который, по версии следствия, использовался для интернет-мошенничеств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, полиция изъяла еще одно устройство типа SIM-box, которое использовалось для интернет-мошенничеств.

      Задержан молодой человек, подозреваемый в организации нелегального маршрута интернет-трафика через массовую продажу сим-карт. По данным следствия, он действовал по указаниям закрытого интернет-сообщества и получал оплату в криптовалюте. Оборудование изъято, продолжается проверка.

      "Использование SIM-box-устройств - одно из распространенных технических решений, применяемых мошенниками для сокрытия номера, подмены звонков и массовой рассылки фишинговых сообщений.

      Такие действия позволяют злоумышленникам вводить граждан в заблуждение, представляться сотрудниками банков, госорганов и выманивать персональные данные. Пресечение подобных схем - приоритет нашей работы", - информировал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.

      Полиция продолжает искать других участников незаконной схемы и выявлять подобные случаи. Гражданам рекомендуется быть внимательными, не сообщать личные данные по телефону и немедленно обращаться в полицию по номеру "102" при любых подозрениях.

      Добавим, в июне полиция задержала казахстанца, которого подозревают в пособничестве мошенникам. По данным МВД, мужчина отправлял sim-карты в Россию и получал оплату криптой.

      В мае этого года в Алматы задержали предполагаемую пособницу мошенников, которая за денежное вознаграждение активировала сотни абонентских номеров.

      Также Алматы раскрыли преступную схему интернет-мошенничества с применением устройства "Sim-box". Тогда потерпевшая поверила в легенду про "безопасный счет" и передала злоумышленникам более 19 млн тенге.

      До этого в мегаполисе были задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт. А уроженца Шымкента задержали в Алматы с оборудованием, которое используют мошенники для подмены номеров.

