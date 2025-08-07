"Подлое преступление" в отношении пенсионера совершили в Алматы
В Ауэзовском районе Алматы пожилой мужчина стал жертвой мошенника - вместо настоящих денег с ним расплатились сувенирными, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на медиапортале Министерства внутренних дел, в мошенничестве подозревают мужчину 1986 года рождения, который являлся знакомым потерпевшего. По версии полиции, молодой человек воспользовался невнимательностью и доверием пенсионера и отдал ему сувенирные банкноты, которые выглядели как настоящие.
Сообщается, что полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Сейчас его дело расследуют в досудебном порядке.
"Мошенничество, особенно в отношении лиц пожилого возраста, это подлое преступление. Наши сотрудники отработали оперативно, подозреваемый задержан.
Пользуясь случаем, призываю всех граждан, особенно пенсионеров, быть предельно осторожными и не доверять даже тем, кто кажется знакомым. Всегда перепроверяйте информацию и не стесняйтесь обращаться за помощью в полицию", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.
Полиция предупреждает:
- не передавайте деньги или ценности незнакомцам;
- не доверяйте сомнительным сделкам и финансовым предложениям;
- если у вас или ваших близких возникли подозрения, немедленно обратитесь в полицию.
Напомним, в конце прошлого года полицейские Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину, который на одном из рынков города расплатился за товар сувенирной купюрой.
До этого в Астане задержали 28-летнюю женщину, которая подозревали в том, что меняла денежные средства пенсионеров на сувенирные купюры.
А недавно в Национальном банке Казахстана предупредили о случаях подделки денежных купюр. Чаще всего в нашей стране пытались подделать купюру номиналом 5 тыс. тенге.
