Актюбинка после сообщения продала 2-комнатную квартиру и отдала 22 млн тенге

Жительница Актюбинской области, поверив мошенникам, продала свою 2-комнатную квартиру и перевела на различные счета 22 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на телефон потерпевшей поступило сообщение от якобы руководителя предприятия, где она работает. В сообщении говорилось, что на предприятие прибыла проверка из Антикоррупционной службы и с ней свяжутся сотрудники.

"Позже женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Антикоррупционной службы. Они сообщили, что мошенники якобы используют ее банковские счета и для предотвращения дальнейших преступных действий ей необходимо выполнить ряд указаний", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Под диктовку лжесотрудников женщина продала свою двухкомнатную квартиру, оформила онлайн-кредиты в банках и даже перевела 1 миллион тенге, находившийся у нее на депозите в банке.

Все деньги она перевела на неизвестные банковские счета. Общий ущерб составил более 22 миллионов тенге.

В департаменте полиции напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег, оформления кредитов или других финансовых действий.

"В случае сомнений немедленно прекращайте разговор, обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните по номеру 102", - предупреждают в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники обманули профессора КазНУ имени аль-Фараби. Они сообщили преподавателю, что некто хочет отобрать у него квартиру, поэтому ее стоит продать, а деньги положить на счет в банке. Мужчина лишился и квартиры, и денег.

Жительница области Ұлытау, учительница начальных классов, поверила звонку мошенников и в итоге лишилась не только собственного дома, но и продала квартиру дочери. За 20 дней тайного общения с мошенниками женщина потеряла не только все деньги и жилье, но и взяла кредиты на 12 млн тенге.

