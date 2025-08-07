Операцию провели в одном из городов Казахстана после обращения компании LEGO

В Карагандинской области киберполиция пресекла крупную реализацию контрафактной продукции конструкторов LEGO, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе совместной операции управления по противодействию киберпреступности и департамента юстиции в Караганде выявлены факты незаконного использования товарных знаков LEGO.

Проверки были инициированы обращением компании "LEGO Holding A/S", обеспокоенной появлением подделок на рынке.

В результате рейдов по складам и магазинам Караганды изъято более 175 единиц контрафактных конструкторов на сумму около 1 млн тенге.

Экспертиза показала, что продукция является низкокачественной имитацией, не имеет информации о производителе и не соответствует стандартам оригинальной продукции LEGO.

В отношении нарушителей возбуждено дело. Полиция продолжает работу по защите прав интеллектуальной собственности.

Добавим, что конструктор LEGO - это наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов. Выпускает их датская компания "Lego Group".

Ранее представитель New balance athletics, inc. подал иск в суд Астаны за незаконное использование товарных знаков - ответчик обязался выплатить компенсацию в размере 200 тыс. тенге и уничтожить товар.

Также по заявлению представителя компании Xiaomi Inc. была пресечена продажа контрафакта на одном из крупных рынков Алматы.

А суд Тараза оштрафовал предпринимательницу за продажу товаров с лейблом Apple. Факт правонарушения доказан протоколом конфискации товаров, заявлением владельца товарного знака и актом о назначении проверки.

