Подросток выстрелил из винтовки в товарища в Жамбылской области: какое решение вынес суд

В Жамбылской области суд вынес решение по факту неправомерного применения оружия. Несовершеннолетнего правонарушителя оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщает в Telegram-канале пресс-служба Жамбылского районного суда, несовершеннолетний парень вместе с друзьями стрелял по бутылкам из пневматической винтовки, которая принадлежала отцу. Согласно заключению криминалиста, пневматическое оружие "Cometa 300" предназначено для спортивных тренировочных выстрелов и не является стрелковым оружием.

"Когда после выстрела он не попал по бутылке, потерпевший М. собирался поправить бутылку, однако Т. нечаянно выстрелил и попал в челюсть потерпевшего.️ В судебном заседании несовершеннолетний Т. признал вину в полном объеме", - отметили в суде.

Поскольку потерпевший не имел никаких претензий, решение оставил на усмотрение суда. Адвокат обвиняемого просил суд назначить минимальный штраф, поскольку в действиях парня не имелось отягчающих обстоятельств.

"Постановлением суда, правонарушитель признан виновным по ч.1 ст.485 КоАП, и ему назначен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге)", - добавили в суде.

Изъятое пневматическое оружие возвращено по принадлежности. Постановление вступило в законную силу.

Отметим, что санкцией ч.1 ст.485 КоАП Неправомерное применение оружия неправомерное применение оружия, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) с приостановлением действия разрешения на хранение, хранение и ношение оружия.

При этом согласно ч.1 ст.66 КоАП Особенности применения административных взысканий к несовершеннолетним, размер административного штрафа, налагаемого на несовершеннолетнего, не может превышать 10 МРП (39 320 тенге).

Напомним, ранее в селе Мойынкум Жамбылской области в районную больницу были доставлены четверо мужчин. По предварительным данным, их ранили из травматического оружия.

Позже в облздраве рассказали о состоянии пострадавших. По данным медиков, двое пациентов попали в реанимацию, еще двое находятся в отделении общей хирургии.

Также стало известно, что полицейские задержали четверых человек, которых подозревают в причастности к перестрелке в Мойынкумском районе.

До этого в Астане на территории военной авиационной базы военнослужащий получил огнестрельное ранение. Причиной стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием.

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