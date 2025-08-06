Семерых акимов наказали в Алматинской области: что они нарушили
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В Талгарском районе провели анализ соблюдения земельного законодательства - к ответственности привлекли семь акимов сельских округов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
Как сообщается в Instagram-аккаунте областной прокуратуры, за последние три года государству были возвращены более 2 тыс. га неиспользуемой земли. А в этом году выявлены более 4 тыс. га таких земель: по всем поданы иски в суд о возврате, два иска уже удовлетворены.
"Также в этом году выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости земель при изменении целевого назначения на сумму 306 млн тенге, из которых 165 млн уже возмещены в бюджет.
К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, из них двое за дискредитацию государственной службы", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что были удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, ее перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков.
Сегодня также сообщалось, что премьер-министр поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.
До этого в СКО в результате рассмотрения частных определений суда акиматом области на акимов трех районов были наложены дисциплинарные взыскания.
Ранее стало известно, что за нарушения экологических требований по управлению отходами прокуратура наказала должностных лиц в районных акиматах Алматы. В ходе мониторинга в городе выявили более 30 несанкционированных свалок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272662-semeryh-akimov-nakazali-v-almatinskoy-oblasti-chto-oni-narushili/
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