Акмолинка сняла дом за 500 тыс. тенге, но отдохнуть в нем не смогла

Жительница Кокшетау увидела в Instagram объявление о сдаче дома для отдыха и заплатила более 500 тыс. тенге, но стала жертвой мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 25-летней местной жительницы.

Девушка сообщила о том, что 2 августа неизвестные лица через Instagram под предлогом сдачи дома отдыха обманным путем завладели деньгами в размере 501 865 тенге.

4 августа другая жительница региона сообщила о мошенничестве через социальную сеть Instagram.

"Злоумышленник под предлогом продажи качелей завладел принадлежащими ей 60 тыс. тенге", - уточнили в ведомстве.

По обоим фактам начато досудебное расследование.

Департамент полиции настоятельно рекомендует гражданам не переводить деньги незнакомым лицам до заключения договора или получения товара или услуги и всегда проверять достоверность объявлений, использовать официальные сервисы оплаты и доставки.

Ранее стало известно, что жители Акмолинской области заплатили более 1,8 млн тенге за "квадробани", но не дождались своих покупок и обратились в полицию с заявлениями. По данным фактам начали досудебное расследование.

А житель Караганды лишился 2,6 млн тенге после того, как заказал установку балкона через онлайн-приложение. Подрядчик взял деньги, но работу так и не выполнил. Сначала мужчина ссылался на плохую погоду, а позже вовсе перестал выходить на связь.

Жительница Астаны внесла предоплату в размере 2 млн тенге за строительство модульного дома, который обещали построить за 30 дней. Однако работы так и не начались.

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