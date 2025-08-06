"Могут быть токсичными": детские игрушки на миллионы тенге изъяли в магазинах Алматы

Из торговых точек Алматы изъяли более тысячи детских игрушек на 2 млн тенге после официального обращения бренда, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Полиция Алматы сообщила об итогах рейдов по торговым точкам и складским помещениям мегаполиса. Поводом для проверки послужило официальное обращение одной из компаний о фактах незаконного использования ее товарных знаков.

Сообщается, что на ряде рынков и складов города были выявлены партии контрафактной продукции, визуально имитирующей оригинальные конструкторы. Всего изъято свыше 1 тыс. единиц поддельных изделий на сумму более 2 млн тенге.

"Контрафакт не просто нарушает права брендов, он напрямую вредит потребителям, особенно когда речь идет о детских товарах. Такие изделия могут быть токсичными, небезопасными, а зачастую и травмоопасными. Мы усиливаем работу по пресечению подобных правонарушений", - заявил замначальника управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Еркебулан Койшыбаев.

Сообщается, что изъятые товары отличались низким качеством, отсутствием маркировки и информации о производителе. Собранные материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в июне этого года казахстанские санврачи высказались о популярной игрушке "Лабубу" стоимостью до 200 тыс. тенге.

Напомним, в конце прошлого года жителей Казахстана предупредили о детских игрушках, которые не соответствуют требованиям и опасны.

До этого общественники рассказали, как уберечь детей от опасных игрушек. Позже эксперты выступили с очередным напоминанием родителям о необходимости тщательно проверять покупаемые товары для детей.

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