"Могут быть токсичными": детские игрушки на миллионы тенге изъяли в магазинах Алматы
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Из торговых точек Алматы изъяли более тысячи детских игрушек на 2 млн тенге после официального обращения бренда, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Полиция Алматы сообщила об итогах рейдов по торговым точкам и складским помещениям мегаполиса. Поводом для проверки послужило официальное обращение одной из компаний о фактах незаконного использования ее товарных знаков.
Сообщается, что на ряде рынков и складов города были выявлены партии контрафактной продукции, визуально имитирующей оригинальные конструкторы. Всего изъято свыше 1 тыс. единиц поддельных изделий на сумму более 2 млн тенге.
"Контрафакт не просто нарушает права брендов, он напрямую вредит потребителям, особенно когда речь идет о детских товарах. Такие изделия могут быть токсичными, небезопасными, а зачастую и травмоопасными. Мы усиливаем работу по пресечению подобных правонарушений", - заявил замначальника управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Еркебулан Койшыбаев.
Сообщается, что изъятые товары отличались низким качеством, отсутствием маркировки и информации о производителе. Собранные материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, в июне этого года казахстанские санврачи высказались о популярной игрушке "Лабубу" стоимостью до 200 тыс. тенге.
Напомним, в конце прошлого года жителей Казахстана предупредили о детских игрушках, которые не соответствуют требованиям и опасны.
До этого общественники рассказали, как уберечь детей от опасных игрушек. Позже эксперты выступили с очередным напоминанием родителям о необходимости тщательно проверять покупаемые товары для детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272599-mogut-byt-toksichnymi-detskie-igrushki-na-2-mln-tenge-izyali-iz-magazinov-almaty/
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