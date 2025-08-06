Казахстанцы вложили миллионы в выращивание каннабиса: дело направлено в суд

В Карагандинской области дело о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group" передали в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала казахстанцам вложения в якобы высокодоходные проекты.

Среди них - выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные "инновационные" направления.

Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

"Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге", - отметили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.

Отметим, что в Казахстане компания под названием "Sincere Systems" (S-group, SS-group) внесена в список финпирамид АФМ.

Летом 2023 года в ряде городов Казахстана прошли задержания, связанные с деятельностью данной компании. Обыски провели в домах руководителей компании "Sincere Systems" в Актобе.

Против руководства компании "Sincere System Group" возбудили дело в Алматы.

В январе 2024 года гражданин Украины Вадим (Вадым) Машуров был объявлен в розыск в Казахстане. В ДЭР Алматы сообщили, что этот гражданин может быть связан с деятельностью финпирамиды в РК.

В прошлом году Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group".

В мае 2025 года стало известно, что в Карагандинской области провели досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group".

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