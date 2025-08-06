КНБ и МВД провели операции в Алматы и ряде регионов Казахстана (видео)

Комитетом национальной безопасности продолжается работа по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в июле 2025 года при координации прокуратуры, КНБ при взаимодействии с МВД проведен ряд оперативных мероприятий в городе Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Ұлытау.

Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них 6 автоматов "Калашникова", 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, 7 обрезов, а также 6 гранат, 2 тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов.

Кроме того, в Акмолинской области пресечен канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. Изъято 20 кг взрывчатого вещества.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, в июне в Казахстане прошло ОПМ "Қару", в рамках которого было изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тыс. патронов и шесть взрывных устройств. Кроме того, было обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами. В МВД напомнили, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

Также в Комитете нацбезопасности рассказали об изъятии оружия и боеприпасов и пресечении канала контрабанды. Отмечалось, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе "январских событий".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.