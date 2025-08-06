Застройщика оштрафовали за рекламу в Жанаозене
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Застройщика из Жанаозена оштрафовали на 1,1 млн тенге за незаконное привлечение средств дольщиков без оформления необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Жанаозене застройщик рекламировал на своем сайте продажу квартир в жилом комплексе без оформления необходимых разрешений и гарантий, предусмотренных Законом "О долевом участии в жилищном строительстве".
Жанаозенский горсуд рассмотрел административное дело по факту нарушения требований законодательства.
Суд установил, что застройщик не имел:
- гарантий от Единого оператора;
- разрешения от местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков;
- соглашения с банком второго уровня.
"Несмотря на это, в интернете распространялась реклама продажи квартир в указанном жилом комплексе, что противоречит закону", - отметили в суде.
Суд признал застройщика виновным по ч.1 ст.320 КоАП. Ему назначили штраф в размере 1,1 млн тенге. Постановление уже вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.320 КоАП РК нарушение застройщиком, уполномоченной компанией требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве, в том числе к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также порядку ее распространения, либо распространение застройщиком, уполномоченной компанией неточной, неполной или недостоверной информации влечет штраф на юридических лиц в размере 300 МРП (1 179 600 тенге).
В Астане дольщики потеряли миллионы, вложившись в строительство, разрешения на которое у застройщика не оказалось. Возведенные несколько этажей дома теперь должны снести по решению суда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272479-zastroyshchika-oshtrafovali-za-reklamu-v-zhanaozene/
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