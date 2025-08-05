Золото на 102 млн тенге похитили из сейфа казахстанки

В Костанае вынесли приговор бухгалтеру за совершение кражи в особо крупном размере. Похищены оказались золотые украшения директора фирмы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о краже в особо крупном размере, совершенной с незаконным проникновением в хранилище (п.3 ч.4 ст.188 УК РК), рассмотрели в суде №2 Костаная.

"Подсудимая занимала должность бухгалтера и, имея доступ к сейфу директора ТОО, в котором последняя хранила свои личные золотые изделия, тайно их похитила", - установил суд.

В результате преступных действий потерпевшей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 102 млн тенге.

На судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 3 месяца, а с применением акта амнистии - 5 лет.

Потерпевшая просила наказать обвиняемую по всей строгости закона ввиду невозмещения причиненного материального ущерба.

Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

"Подсудимая факт кражи признала, но с объемом вмененного похищенного имущества и с суммой причиненного ущерба не согласилась", - отметили в суде.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 3 месяцев, но с применением Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" наказание составило 4 года 9 месяцев 13 дней лишения свободы.

Отбывать его женщина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично в связи с возвратом похищенного имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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