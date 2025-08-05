Land Cruiser за 50 млн тенге похитили у костанайца

Сотрудниками криминальной полиции МВД задержаны двое подозреваемых в хищении автомобиля Toyota Land Cruiser 300 2022 года выпуска, принадлежащего жителю Костаная, передает NUR.KZ.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, ущерб, причиненный владельцу, оценивается в 50 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий похищенное транспортное средство обнаружено на территории поселка Ново-Долинка Карагандинской области.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в полиции сообщили, что в Алматы раскрыли тщательно спланированный угон внедорожника Lexus. Подозреваемого задержали. Им оказался бывший владелец машины, который продал ее 3 года назад, но оставил себе дубликат ключей. Как отметили стражи порядка, для сокрытия преступления злоумышленник заранее подготовился: приобрел маску и сменную одежду, чтобы после угона избежать попадания в объективы камер видеонаблюдения. Но его все равно вычислили.

В Уральске мужчина тоже заявил об угоне машины. По его словам, он зашел в кафе перекусить и оставил машину незапертой, а, вернувшись, не нашел авто на месте. Полицейские обнаружили машину по камерам. В процессе преследования сидевший за рулем автомобиля 7 раз нарушил ПДД.

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