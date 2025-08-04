Закрыл женщину в багажнике и поехал дальше: в Астане задержали водителя легковушки (видео)
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В Астане в спецприемник попал мужчина, который ездил на автомобиле, в багажнике которого находилась женщина. Видео появилось в соцсетях, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видно женщину, лежащую в багажнике легкового автомобиля.
Видео начинается с того, что мужчина открывает багажник автомобиля, в котором лежит женщина. Они спорят о чем-то, после чего водитель все же закрывает багажник и снова уезжает, а "пассажирка" так и осталась внутри.
Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.
"По данном факту правонарушитель привлечен к административной ответственности. За совершение данного правонарушения судом вынесено постановление о наложении административного взыскания. В настоящее время правонарушитель помещен в Специальный приемник для административно-задержанных лиц", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила о том, что таксист непристойно вел себя во время поездки. Информацию подтвердили в полиции.
А сегодня мы писали, что в Астане мужчина оставил автомобиль BMW вдоль дороги рядом с рынком, и неизвестный похитил его при помощи эвакуатора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272005-zakryl-zhenshchinu-v-bagazhnike-i-poehal-dalshe-v-astane-zaderzhali-voditelya-legkovushki-video/
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