Закрыл женщину в багажнике и поехал дальше: в Астане задержали водителя легковушки (видео)

В Астане в спецприемник попал мужчина, который ездил на автомобиле, в багажнике которого находилась женщина. Видео появилось в соцсетях, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видно женщину, лежащую в багажнике легкового автомобиля.

Видео начинается с того, что мужчина открывает багажник автомобиля, в котором лежит женщина. Они спорят о чем-то, после чего водитель все же закрывает багажник и снова уезжает, а "пассажирка" так и осталась внутри.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"По данном факту правонарушитель привлечен к административной ответственности. За совершение данного правонарушения судом вынесено постановление о наложении административного взыскания. В настоящее время правонарушитель помещен в Специальный приемник для административно-задержанных лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила о том, что таксист непристойно вел себя во время поездки. Информацию подтвердили в полиции.

А сегодня мы писали, что в Астане мужчина оставил автомобиль BMW вдоль дороги рядом с рынком, и неизвестный похитил его при помощи эвакуатора.

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