1,7 млн тенге и 2,8 млн рублей похитили из дома в Кокшетау (видео)

Женщину подозревают в краже из дома жительницы Акмолинской области миллионов тенге и рублей. Подозреваемую задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники криминальной полиции ДП Акмолинской области раскрыли крупную кражу.

Преступление произошло 28 июля этого года в Кокшетау. По словам 69-летней потерпевшей, неизвестная женщина проникла в ее частный дом и похитила 1,7 млн тенге и 2,8 млн российских рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 20,7 млн тенге.

Для раскрытия данного преступления и задержания подозреваемых были созданы специальные группы и проведены оперативно-розыскные мероприятия в нескольких областях страны.

В результате принятых мер в Туркестане полицейские установили 41-летнюю подозреваемую.

"При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства - денежные средства, принадлежащие потерпевшей", - отметили в ДП Акмолинской области.

На период расследования подозреваемую водворили в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Астане задержали мужчину, которого подозревают в краже сейфа с деньгами из офиса. По версии следствия, он залез на второй этаж, отжав окно, проник в кабинет и украл сейф, в котором находилось более 500 тыс. тенге.

В Атырау сотрудники криминальной полиции задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов через окна.

В Алматы в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили подозреваемого в краже. По данным МВД, он проник в частный жилой дом, отжав окно, и похитил ценные вещи и ювелирные изделия.

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