Полицейские остановили автомобиль в центре Костаная и кое-что в нем нашли
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В центре Костаная задержали водителя автомобиля Mitsubishi с незаконными спецсигналами и запрещенными предметами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 3 августа в центре Костаная внимание патрульных полицейских привлек автомобиль Mitsubishi. За рулем находился 48-летний житель города.
"При проверке документов сотрудники полиции заметили, что в машине установлены специальные звуковые устройства, использование которых без разрешения запрещено. В боковой двери автомобиля полицейские обнаружили нож в чехле, а в бардачке - предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием", - отметили в ДП Костанайской области.
Оба предмета изъяли. В настоящее время по ним назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.
Водителя привлекли к административной ответственности за незаконную установку спецсигналов. Ему назначен штраф в размере 25 МРП - это 98 300 тенге.
Автомобиль водворили на специализированную стоянку.
К слову, с начала текущего года в Костанайской области изъяли почти 750 запрещенных к ношению предметов. В это число входят около 700 единиц холодного оружия - ножей, кастетов и бит, а также порядка 20 единиц газового и травматического оружия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271942-policeyskie-ostanovili-avtomobil-v-centre-kostanaya-i-koe-chto-v-nem-nashli/
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