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      "Поверил на слово": обмен авто на квартиру обернулся уголовным делом в Астане

      Опубликовано:

      Мужчина в наручниках
      Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

      В Астане задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обманным путем завладел чужим автомобилем стоимостью 8,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      На медиапортале Polisia.kz сообщается, что подозреваемый опубликовал на сайте объявление с предложением обменять квартиру на автомобиль. Мужчина, который откликнулся на предложение, поверил на слово и передал свою машину.

      "При этом у "владельца квартиры" не было ни полного пакета документов на жилье, ни оформленного договора обмена. После передачи автомобиля подозреваемый перестал выходить на связь", - пояснили в ведомстве.

      Когда потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в полицию. Сообщается, что в ходе оперативной работы злоумышленник был установлен.

      "Выяснилось, что он уже имел судимость за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении него проводится расследование, он привлечен к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

      Полиция напоминает: при любых сделках с недвижимостью и автотранспортом необходимо действовать строго по закону - с проверкой документов, оформлением договоров и привлечением специалистов. Мошенники часто пользуются доверчивостью людей, особенно при якобы "выгодных" обменах.

      Напомним, ранее в Астане мужчина договорился с покупателем о продаже машины в рассрочку. Однако в итоге он остался без автомобиля и денег и обратился в полицию.

      До этого в области Абай вынесли приговор в отношении мужчины. Житель Урджарского района, увидев объявление, позвонил продавцу, который встретился с ним, показав автомобиль, ввел его в заблуждение, заявив, что владельцем машины является его родной брат, который дал разрешение на продажу, и заверил, что после продажи автомобиля он перепишет его на имя покупателя.

      А в прошлом году жительница Караганды познакомилась с "руководителем строительной фирмы", который пообещал квартиру в обмен на ее внедорожник. Подозреваемого в обмане задержали.

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