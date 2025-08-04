"Поверил на слово": обмен авто на квартиру обернулся уголовным делом в Астане

В Астане задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обманным путем завладел чужим автомобилем стоимостью 8,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщается, что подозреваемый опубликовал на сайте объявление с предложением обменять квартиру на автомобиль. Мужчина, который откликнулся на предложение, поверил на слово и передал свою машину.

"При этом у "владельца квартиры" не было ни полного пакета документов на жилье, ни оформленного договора обмена. После передачи автомобиля подозреваемый перестал выходить на связь", - пояснили в ведомстве.

Когда потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в полицию. Сообщается, что в ходе оперативной работы злоумышленник был установлен.

"Выяснилось, что он уже имел судимость за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении него проводится расследование, он привлечен к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Полиция напоминает: при любых сделках с недвижимостью и автотранспортом необходимо действовать строго по закону - с проверкой документов, оформлением договоров и привлечением специалистов. Мошенники часто пользуются доверчивостью людей, особенно при якобы "выгодных" обменах.

Напомним, ранее в Астане мужчина договорился с покупателем о продаже машины в рассрочку. Однако в итоге он остался без автомобиля и денег и обратился в полицию.

До этого в области Абай вынесли приговор в отношении мужчины. Житель Урджарского района, увидев объявление, позвонил продавцу, который встретился с ним, показав автомобиль, ввел его в заблуждение, заявив, что владельцем машины является его родной брат, который дал разрешение на продажу, и заверил, что после продажи автомобиля он перепишет его на имя покупателя.

А в прошлом году жительница Караганды познакомилась с "руководителем строительной фирмы", который пообещал квартиру в обмен на ее внедорожник. Подозреваемого в обмане задержали.

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