"Мать выбросила детей из окна": пострадавший малыш скончался в Павлодаре

Пострадавший в результате падения с высоты малыш 2024 года рождения скончался в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, в течение дня 1 августа состояние полуторагодовалого ребенка оставалось крайне тяжелым и нестабильным.

"К вечеру началось ухудшение. В 20:10 произошла остановка сердечной деятельности. В 20:40 констатирована смерть. Двое суток врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти малыша не удалось", - сообщили в управлении здравоохранения.

Напомним, 30 июля в службу скорой помощи поступил вызов от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

На место по первой категории срочности были направлены три бригады скорой помощи. Доезд бригад составил 6 минут. Двоих детей 2024 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

Позже в ДП региона прокомментировали трагедию и сообщили, что возбуждены уголовные дела.

У полуторагодовалого малыша удалили размозженную левую почку. У него уже останавливалось сердце, но его тогда удалось реанимировать.

Также соседи женщины, которая, по версии очевидцев, выбросила своих детей из окна, а затем пыталась покончить с собой, рассказали подробности трагедии.

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