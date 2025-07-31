Кызылординец после замечания супруги пришел в ярость и стал дергать ее за волосы

Жителя Кызылорды освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с супругой, которую он избил, причинив вред ее здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК РК), рассмотрели в суде №2 Кызылорды.

Согласно материалам дела, в вечернее время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл по месту своего проживания, где у входа в дом увидел свою супругу и несовершеннолетнего ребенка. Без какой-либо причины он принудил их войти в квартиру.

"Находясь в помещении, подсудимый оскорблял ребенка нецензурной бранью, а после замечания супруги пришел в ярость и в спальной комнате несколько раз ударил потерпевшую по лицу, а также дергал ее за волосы. В момент, когда потерпевшая попыталась покинуть комнату, подсудимый ударил ее ногой в область спины, умышленно причинив легкий вред здоровью", - установил суд.

Противоправные действия подсудимого подтверждались не только его признательными показаниями, но также протоколом осмотра места происшествия с приобщенными фотоматериалами, заключением судебной экспертизы и другими собранными материалами.

В ходе судебного разбирательства потерпевшая заявила, что они достигли взаимного примирения через медиатора и заключили соглашение. В связи с этим подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела в порядке медиации.

Постановлением суда подсудимого в связи с примирением с потерпевшей в порядке медиации освободили от уголовной ответственности. Уголовное дело прекратили.

Добавим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях. По информации очевидцев, из-за этого женщина вместе с двумя маленькими детьми была вынуждена покинуть дом. По факту побоев зарегистрировали уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.