Кызылординец после замечания супруги пришел в ярость и стал дергать ее за волосы
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Жителя Кызылорды освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с супругой, которую он избил, причинив вред ее здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК РК), рассмотрели в суде №2 Кызылорды.
Согласно материалам дела, в вечернее время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл по месту своего проживания, где у входа в дом увидел свою супругу и несовершеннолетнего ребенка. Без какой-либо причины он принудил их войти в квартиру.
"Находясь в помещении, подсудимый оскорблял ребенка нецензурной бранью, а после замечания супруги пришел в ярость и в спальной комнате несколько раз ударил потерпевшую по лицу, а также дергал ее за волосы. В момент, когда потерпевшая попыталась покинуть комнату, подсудимый ударил ее ногой в область спины, умышленно причинив легкий вред здоровью", - установил суд.
Противоправные действия подсудимого подтверждались не только его признательными показаниями, но также протоколом осмотра места происшествия с приобщенными фотоматериалами, заключением судебной экспертизы и другими собранными материалами.
В ходе судебного разбирательства потерпевшая заявила, что они достигли взаимного примирения через медиатора и заключили соглашение. В связи с этим подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела в порядке медиации.
Постановлением суда подсудимого в связи с примирением с потерпевшей в порядке медиации освободили от уголовной ответственности. Уголовное дело прекратили.
Добавим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Ранее в Сети появилась информация о том, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях. По информации очевидцев, из-за этого женщина вместе с двумя маленькими детьми была вынуждена покинуть дом. По факту побоев зарегистрировали уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270823-kyzylordinec-posle-zamechaniya-suprugi-prishel-v-yarost-i-stal-dergat-ee-za-volosy/
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