"Почему ты прицепилась?": казахстанка избила хозяйку столовой из-за замечания

Жительницу Кызылординской области привлекли к уголовной ответственности за нанесение хозяйке столовой побоев после замечания о громком разговоре, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в нанесении побоев (п.5 ч.2 ст.109-1 УК РК) рассмотрели в Жалагашском районном суде.

Подсудимая 1 июля 2025 года сидела в столовой, расположенной в поселке Жалагаш. Хозяйка столовой сделала ей замечание за то, что она громко разговаривала по сотовому телефону.

Согласно материалам дела, рассердившись из-за этого, подсудимая дождалась выхода на улицу потерпевшей и остановила ее, сказав: "Почему ты прицепилась ко мне?"

"Используя силу, держала за волосы, встряхнула, кулаком правой руки ударила в область лица, тем самым причинила физическую боль, не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", - установил суд действия обвиняемой.

На главном судебном разбирательстве подсудимая признала свою вину. Она заявила, что раскаивается в содеянном, просила прощения. Также она отметила, что больше такого не повторится, и просила назначить легкое наказание.

Приговором суда казахстанку признали виновной. Ей назначили наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.

Отметим, что по п.5 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.

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