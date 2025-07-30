Казахстанца осудили за избиение своего начальника - гражданина Китая
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В Жамбылской области мужчину осудили за избиение своего начальника - гражданина Китая. Ему придется выплатить штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Мойынкумским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по факту нанесения побоев, не повлекших причинение легкого вреда здоровью (ст.109-1 ч.1 УК).
Судом установлено, что в июне 2025 года работник завода подошел к своему начальнику - инженеру-технологу (гражданин КНР), чтобы он подписал табель учета рабочего времени.
"После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу, причинив ему физическую боль и травму", - рассказали в суде.
Вина подсудимого доказана показаниями сторон, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать.
Потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании 1 млн тенге морального вреда и судебных расходов.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние в содеянном.
Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.109-1 УК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге).
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге и представительские расходы.
Приговор не вступил в законную силу.
Добавим, что согласно ч.1 ст.109-1 УК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.
Ранее стало известно, что в Акмолинской области двух мужчин привлекли к общественным работам за драку в автомобиле - одного на 200 часов, другого - на 40. Причиной конфликта стал отказ в покупке алкоголя.
В Павлодаре во время прогулки на теплоходе мужчины устроили драку. По словам очевидца, они были пьяны. Их доставили в полицию. В ДП сообщили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270559-kazahstanca-osudili-za-izbienie-svoego-nachalnika-grazhdanina-kitaya/
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