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      Казахстанца осудили за избиение своего начальника - гражданина Китая

      Опубликовано:

      Кулак
      Кулак. Иллюстративное фото: Backiris/Getty Images

      В Жамбылской области мужчину осудили за избиение своего начальника - гражданина Китая. Ему придется выплатить штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Мойынкумским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по факту нанесения побоев, не повлекших причинение легкого вреда здоровью (ст.109-1 ч.1 УК).

      Судом установлено, что в июне 2025 года работник завода подошел к своему начальнику - инженеру-технологу (гражданин КНР), чтобы он подписал табель учета рабочего времени.

      "После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу, причинив ему физическую боль и травму", - рассказали в суде.

      Вина подсудимого доказана показаниями сторон, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела.

      Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать.

      Потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании 1 млн тенге морального вреда и судебных расходов.

      Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние в содеянном.

      Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.109-1 УК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге).

      Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге и представительские расходы.

      Приговор не вступил в законную силу.

      Добавим, что согласно ч.1 ст.109-1 УК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток. 

      Ранее стало известно, что в Акмолинской области двух мужчин привлекли к общественным работам за драку в автомобиле - одного на 200 часов, другого - на 40. Причиной конфликта стал отказ в покупке алкоголя.

      В Павлодаре во время прогулки на теплоходе мужчины устроили драку. По словам очевидца, они были пьяны. Их доставили в полицию. В ДП сообщили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

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