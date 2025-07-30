Акмолинцы заплатили за бани 1,8 млн тенге, но попариться в них не смогли

Жители Акмолинской области заплатили более 1,8 млн тенге за "квадробани", но не дождались своих покупок и обратились в полицию с заявлениями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 июля в отделы полиции Жаксынского и Ерейментауского районов поступили заявления о фактах мошенничества.

Пострадавшие сообщили, что 13 и 14 июля неизвестное лицо под предлогом продажи "квадробани" завладело их деньгами. Один из потерпевших перевел за баню 1 млн 105 тыс. тенге, другой - 750 тыс. тенге.

По данным фактам начато досудебное расследование. Устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве.

"Чтобы не стать жертвой онлайн-мошенничества, проверяйте достоверность сайтов и продавцов, прежде чем переводить деньги. Не доверяйте объявлениям с подозрительно низкими ценами", - посоветовали в ДП Акмолинской области.

Для справки: квадробаня - это конструкция вагонного типа, в которой установлено оборудование для подогрева и ароматизации воздуха в парилке.

Главная характерная черта таких сооружений - форма: это горизонтально вытянутые постройки в виде цилиндра или параллелепипеда с закругленными продольными ребрами. Именно от обозначения формы таких сооружений произошло название "квадробаня".

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области взял крупный кредит и отдал 1,4 млн тенге за мобильную баню, которой не существовало. Расследуется дело о мошенничестве.

В Астане казахстанцы отдали более 82 млн тенге мужчине, обещавшему им напольные покрытия из России. Он убедил потенциальных покупателей в налаженных связях по поставке строительных материалов из-за рубежа. За мошенничество мужчину осудили к лишению свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.