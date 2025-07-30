Платная парковка и шлагбаумы: крупную мошенническую схему раскрыли в Астане

В Астане вынесли приговор мужчине, который убедил жителей вложиться в систему с автоматизированными шлагбаумами и платной парковкой на 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре Астаны, местный житель под видом реализации бизнес-проекта, похитил денежные средства двух потерпевших. Они передали ему 100 млн тенге, думая, что речь идет об инвестициях в крупный проект.

По данным прокуроров, мужчина предлагал инвестировать, а затем совместно участвовать в "высокодоходном IT-бизнесе по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки".

"В период следствия и в ходе судебного рассмотрения мошенник вину не признал и, выдавая совершенное преступление за гражданско-правовой спор, пытался уйти от уголовной ответственности, не желая возмещать причиненный материальный ущерб.

Доказано, что осужденный полученные денежные средства использовал не по назначению, потратив их на собственные нужды", - сказано в сообщении.

Приговором суда он осужден к 6 годам лишения свободы с взысканием причиненного материального ущерба.

Ранее полиция Алматы обратилась к горожанам с предупреждением - в мегаполисе активизировались так называемые "инвестиционные" мошенники, обещающие высокий доход.

Недавно в Астане были задержаны организаторы Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля.

Также в Астане для следственных действий доставили 37-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, связанном с продажей товаров для дома и быта через интернет.

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