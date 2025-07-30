Платная парковка и шлагбаумы: крупную мошенническую схему раскрыли в Астане
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В Астане вынесли приговор мужчине, который убедил жителей вложиться в систему с автоматизированными шлагбаумами и платной парковкой на 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Как рассказали в прокуратуре Астаны, местный житель под видом реализации бизнес-проекта, похитил денежные средства двух потерпевших. Они передали ему 100 млн тенге, думая, что речь идет об инвестициях в крупный проект.
По данным прокуроров, мужчина предлагал инвестировать, а затем совместно участвовать в "высокодоходном IT-бизнесе по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки".
"В период следствия и в ходе судебного рассмотрения мошенник вину не признал и, выдавая совершенное преступление за гражданско-правовой спор, пытался уйти от уголовной ответственности, не желая возмещать причиненный материальный ущерб.
Доказано, что осужденный полученные денежные средства использовал не по назначению, потратив их на собственные нужды", - сказано в сообщении.
Приговором суда он осужден к 6 годам лишения свободы с взысканием причиненного материального ущерба.
Ранее полиция Алматы обратилась к горожанам с предупреждением - в мегаполисе активизировались так называемые "инвестиционные" мошенники, обещающие высокий доход.
Недавно в Астане были задержаны организаторы Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля.
Также в Астане для следственных действий доставили 37-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, связанном с продажей товаров для дома и быта через интернет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270496-platnaya-parkovka-i-shlagbaumy-krupnuyu-moshennicheskuyu-shemu-raskryli-v-astane/
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