Отказ в покупке алкоголя закончился дракой в авто в Акмолинской области

Двух мужчин привлекли к общественным работам за драку в автомобиле. Причиной конфликта стал отказ в покупке алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, два уголовных дела рассмотрел Бурабайский районный суд.

Одно из них касалось жителя Щучинска М. - за причинение легкого вреда здоровью Т. (ч.1 ст.108-1 УК). Второе дело - в отношении работающего в лесничестве мастером леса Т. за нанесение побоев М., не повлекших причинение вреда здоровью (ч.1 ст.109-1 УК).

Выяснилось, что в апреле 2025 года двое подсудимых ехали пассажирами в автомашине, следовавшей из лесничества в Щучинск. М. находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе конфликта с Т., ввиду его отказа в приобретении спиртных напитков, он нанес удар в глаз Т. В ответ на этот удар Т. начал душить М., сдавив его шею, причиняя физическую боль, а М. нанес удары по голове Т. Затем Т. выбежал из автомашины, но М., догнав его, снова нанес удары по голове", - установил суд.

Согласно экспертизе, у Т. обнаружили телесные повреждения в виде легкого вреда здоровью: сотрясение головного мозга, раны около глаз и века, верхней губы и вывих фаланги пальца.

У М. были выявлены кровоподтеки шеи, не повлекшие расстройства здоровья и не причинившие вред.

Вина мужчин подтверждалась признательными показаниями одного из них, показаниями другого, а также свидетелей, осмотром автомашины и другими материалами дела.

"Целью нанесения побоев явился личный конфликт. Согласно свидетельским показаниям, Т. был в состоянии алкогольного опьянения, но в ходе дознания экспертиза по установлению состояния опьянения Т. не проводилась", - отметили в суде.

Гражданские иски потерпевшие не заявили.

При назначении наказания М. суд учел смягчающими обстоятельствами его чистосердечное раскаяние и признание вины, а отягчающим обстоятельством - совершение уголовного проступка в состоянии алкогольного опьянения.

При назначении наказания Т. смягчающими обстоятельствами посчитали совершение уголовного проступка впервые и наличие малолетнего ребенка.

По решению суда М. привлекли к общественным работам на 200 часов, а Т. - на 40 часов. Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Ранее стало известно, что в Павлодаре во время прогулки на теплоходе мужчины устроили драку. По словам очевидца, они были пьяны, провоцировали конфликт и нецензурно выражались.

В Кокшетау на автобусной остановке знакомые друг с другом женщины после ссоры устроили драку. Позже потасовка произошла и между мужчинами. По обоим фактам начали досудебные расследования.

Также в Сети появилась информация о том, что на одной из баз отдыха в Акмолинской области тренеры Федерации рукопашного боя пугали других посетителей и конфликтовали с полицией, а один из мужчин держался с полицейскими особенно дерзко. В отношении нарушителя составили материалы по трем статьям КоАП РК.

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