"Похитил сейф через окно": кража денег из офиса на втором этаже в Астане попала на видео

В Астане задержали мужчину, которого подозревают в краже сейфа с деньгами. По версии следствия, он залез на второй этаж, после чего выкрал сейф, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, полицейские Байконурского района установили и задержали мужчину, которого подозревают в том, что он залез в офис на втором этаже и похитил оттуда сейф с деньгами.

"В дежурную часть поступило заявление от представителя одного из ТОО. По словам заявителя, неизвестный, отжав окно второго этажа, проник в кабинет и украл сейф, в котором находилось более 500 тыс. тенге.

Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний горожанин. На допросе он признался в краже и пояснил, что успел потратить похищенные деньги на личные нужды", - отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Также полицейские проверяют его причастность к другим подобным преступлениям.

В апреле текущего года мы писали, что в Петропавловске более 4,5 млн тенге были украдены несмотря на то, что находились внутри двух сейфов, установленных один в другой.

До этого жительница Караганды заявила о краже с ущербом на 15,3 млн тенге. Из квартиры пропали электросамокат, а из сейфа исчезли ювелирные изделия и ноутбук. В преступлении подозревают бывшего сожителя девушки.

А в Костанайской области произошла кража сейфа с двумя 12-калиберными ружьями из дома в селе Ашутасты. Оружие хранилось в соответствии с законом в сейфе, прикрепленном к стене и полу. Подозреваемого в краже задержали и поместили в ИВС.

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