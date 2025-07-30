Акмолинка хотела скрыть правду от свекрови и устроила дома беспорядок

В Косшы женщина для списания долга инсценировала кражу, устроив дома беспорядок. Позже выяснилось, что она сама сдала золото в ломбард, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, жительница Косшы расплатилась с долгом перед подругой, сдав в ломбард золотое кольцо свекрови.

"В дальнейшем для сокрытия правды от своей свекрови она устроила дома беспорядок, инсценировав тем самым кражу и обратилась с ложным заявлением в полицию", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

При координации прокуратуры Косшы в результате работы следователя отдела полиции и тщательного досудебного расследования выяснились истинные обстоятельства произошедшего.

В итоге женщину привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления (по ч.2 ст.419 УК РК).

Отметим, что по ч.2 ст.419 УК РК заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Жительницу Акмолинской области подозревают в том, что она написала ложный донос о мошенничестве, пытаясь избежать проблем с долгами. Женщина не могла оплатить задолженность перед банками из-за финансовых трудностей.

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