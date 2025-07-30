Утечка данных 16 млн казахстанцев: кто занимается расследованием дела
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Уголовное дело по факту утечки личных данных 16 миллионов казахстанцев расследуют в Комитете национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Редакция направила официальный запрос в пресс-службу Министерства внутренних дел для уточнения информации по делу о массовой утечке данных граждан в Казахстане.
"Уголовное дело по статье 208, часть 2, Уголовного кодекса "Неправомерное завладение информацией" расследует Комитет национальной безопасности", - ответили в пресс-службе МВД.
Согласно ст.208 ч.2 УК РК Неправомерное завладение информацией умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное:
- в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, в июне в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщалось, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.
Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.
Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке. Также свое мнение высказал заместитель премьер-министра Роман Скляр. Также была высказана версия, что некоторые данные являются фейковыми.
А в Минцифры не исключили, что недавняя утечка личных данных 16 миллионов казахстанцев произошла из баз частных медицинских организаций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270385-utechka-dannyh-16-mln-kazahstancev-kto-zanimaetsya-rassledovaniem-dela/
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