Пенсионер "проспонсировал" шоппинг неизвестного ему астанчанина (видео)

В Астане задержали мужчину, которого подозревают в том, что он воспользовался чужой банковской картой для личных покупок, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, 70-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о списании денежных средств с утерянной им банковской карты. Правда пропажу денег мужчина заметил лишь через несколько дней, поскольку у него не было мобильного приложения с уведомлениями.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Алматы установили подозреваемого - 35-летнего жителя столицы. Мужчина признался, что нашел карту и в течение дня совершал с ее помощью покупки одежды и продуктов. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. тенге", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными к своему имуществу и не оставлять без присмотра банковские карты и другие ценные вещи. В случае утери карты рекомендуется незамедлительно ее блокировать и уведомить банк.

Напомним, ранее в Астане была задержана 47-летняя женщина, которая нашла чужую карту и, по данным следствия, расплачивалась деньгами на счету по своему усмотрению.

До этого жительница Акмолинской области обнаружила, что с ее пропавшей банковской карты были потрачены более 1 млн тенге. Под подозрением оказалась родственница женщины.

Также в прошлом году в Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился 1 млн тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси. По данным полиции, тот присвоил себе банковскую карту астанчанина.

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