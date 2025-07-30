Драку устроили на теплоходе в Павлодаре

В Павлодаре во время прогулки на теплоходе мужчины устроили драку. По словам очевидца, они были пьяны. Их доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео с теплохода опубликовал Telegram-канала "Типичный Павлодар".

"Отдых испорчен данными людьми, кидались в драку, нецензурно выражались, вели себя ужасно, толкнули беременную девушку. Весь час прогулки был потрачен попусту, только испортили настроение и потратили наши нервы. Их было семеро пьяных! Не пустили бы их, и проблем ни у кого бы не было!" - приводятся в публикации слова очевидца.

Инцидент, произошедший на теплоходе 28 июля, прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области. Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев.

"Участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что драка произошла у караоке-бара в Астане. Участников инцидента доставили в полицию после задержания. Действиям участников будет дана правовая оценка.

В Кокшетау на автобусной остановке знакомые друг с другом женщины после ссоры устроили драку. Позже потасовка произошла и между мужчинами. По обоим фактам начаты досудебные расследования.

Также в Сети появилась информация о том, что на одной из баз отдыха в Акмолинской области тренеры Федерации рукопашного боя пугали других посетителей и конфликтовали с полицией, а один из мужчин держался с полицейскими особенно дерзко. В отношении нарушителя составили материалы по трем статьям КоАП РК.

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