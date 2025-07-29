Бывшего депутата из ЗКО осудили за педофилию

Бывшего директора школы из ЗКО и депутата районного маслихата осудили в Туркестанской области за педофилию. Ему назначили два года и пять месяцев лишения свободы. Мужчина свою вину не признал, передает "Мой город".

Ювенальный суд Туркестанской области признал мужчину виновным по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста".

Ему назначили наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы. Информацию подтвердили в пресс-службе суда Туркестанской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы. Изначально дело было заведено по статье 124 УК РК "Развращение лиц, не достигших 16-летнего возраста", однако во время суда по инициативе прокурора дело было переквалифицировано", - сообщил руководитель пресс-службы Туркестанского областного суда Заманбек Исмаилов.

Как выяснилось, сам бывший школьный директор вину не признал и просил суд оправдать его. Потерпевшие же просили назначить ему строгое наказание. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Издание отмечает, что ранее подсудимый занимал должность директора школы в одном из районов ЗКО, а также был депутатом районного маслихата. Он позиционировал себя в качестве правозащитника и активно вел страницу в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней. Суд установил, что от преступных действий пострадала 8-летняя племянница жены подсудимого.

В Павлодаре вынесли приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Ему назначили пожизненное лишение свободы.

За изнасилование четырех сестер также осудили жителя Павлодарской области. Следствие установило, что отчим насиловал своих падчериц с 2015 по 2017 годы, делая это в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы.

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