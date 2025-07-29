Ущерб в 40 млн тенге: сотрудницу ЦОНа в Астане осудили за ложную информацию в информсистеме
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В Астане суд рассмотрел дело по обвинению сотрудницы ЦОНа во внесении ложных сведений, признал ее виновной и с учетом амнистии осудил на 2 года лишения свободы, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по уголовным делам вынесен обвинительный приговор в отношении Т. по факту внесения заведомо ложной информации в информационную систему, повлекшего тяжкие последствия (ст. 206 ч. 3 п. 2 УК).
"Судом установлено, что 8 октября 2024 года Т., будучи сотрудником ЦОН, умышленно внесла ложные сведения в информационную систему на основании документов, поданных неизвестным лицом от имени гражданина РФ. Впоследствии на выданный ИИН был открыт счет в банке, на который переведены 40 млн тенге, причинившие ущерб гражданину Т. и государству", - сообщает суд.
Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оформлением ИИН, сроком на 2 года.
Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила оправдать ее.
Суд учел наличие двух малолетних детей как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств у подсудимой нет. Женщина - ранее не судимая.
Суд признал Т. виновной по ст. 206 ч. 3 УК и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием заявки на формирование и корректировки ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, на 2 года.
На основании Закона об амнистии срок сокращен на 1/3 - окончательно к отбыванию назначено 2 года в учреждении минимальной безопасности.
Приговор был оглашен с участием операторов ЦОН для профилактики и для недопущения впредь подобных уголовных правонарушений.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним о подобном деле в прошлом году. В области Абай суд вынес приговор сотруднику спецЦОНа, который вносил недостоверные данные об автомобилях при регистрации.
А в начале июля этого года в Жарминском районном суде области Абай было рассмотрено дело в отношении казахстанца, которого обвиняли в даче заведомо ложных показаний на суде, где он выступал свидетелем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270109-sotrudnicu-con-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-v-astane/
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