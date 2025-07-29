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      Беспредел с "тренерами по рукопашному бою" на базе отдыха: появились новые подробности

      Опубликовано:

      Тренеры в Акмолинской области
      Мужчины. Кадр из видео: instagram.com/anticor_media_center

      Департаментом полиции Акмолинской области направлено представление в уполномоченные органы о лишении одного из мужчин лицензии тренера по рукопашному бою после инцидента на базе отдыха, передает NUR.KZ.

      Как рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области, по факту неправомерных действий мужчины, допустившего публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело.

      В рамках досудебного расследования предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также дать правовую оценку действиям других участников инцидента.

      Параллельно с этим нарушитель привлечен к административной ответственности по трем статьям КоАП РК. Решением Зерендинского районного суда ему назначен административный арест.

      "С учетом недопустимости подобных поступков, особенно со стороны лиц, занимающихся воспитанием молодежи, департаментом полиции в рамках уголовного дела направлено представление в уполномоченные органы о лишении данного гражданина лицензии тренера по рукопашному бою.

      Любые противоправные действия, в особенности по отношению к представителям власти, будут жестко пресекаться в рамках закона. Проявление неуважения к Закону - это не просто нарушение, а сигнал обществу, которому необходимо давать принципиальную правовую оценку", - заявили в ведомстве.

      Также на странице общественной организации anticor_media_center в Instagram появилось видео с извинениями. Мужчина представился тренером по рукопашному бою Асланом Зейнуллаевым.

      "Недавно была неприятная ситуация с моим участием на базе отдыха. Хочу извиниться за свое поведение перед гостями данного комплекса и работниками, также извиняюсь перед спортсменами Федерации рукопашного боя", - сказал мужчина.

      Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что на одной из баз отдыха в Акмолинской области тренеры Федерации рукопашного боя пугали других посетителей и конфликтовали с полицией. В публикации указывалось, что они выпивали, ломились в чужие номера, пугали женщин и детей, орали и матерились в полночь. Один из мужчин держался с полицейскими особенно дерзко. На видео он предлагал стражам порядка подраться.

      В ДП региона рассказали, что инцидент произошел 17 июля на одной из зон отдыха Зерендинского района. В отношении нарушителя составлены материалы по трем статьям КоАП РК. Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста.

      А в Алматы у одного из ресторанов задержали шестерых мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление полиции. Для реагирования на вызов направили несколько патрульных экипажей.

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